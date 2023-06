Kanada befürchtet Waldbrände während des ganzen Sommers

Die Waldbrände in Kanada werden nach Einschätzung der Behörden noch wochenlang andauern. "Uns steht ein Kampf bevor, der nach unserer Einschätzung den ganzen Sommer andauern wird", sagte der Sicherheitsminister der Provinz Québec, François Bonnardel, am Samstag. "Es ist das erste Mal in der Geschichte Québecs, dass wir so viele Feuer bekämpfen und derart viele Menschen evakuieren", betonte der Minister.

BILD: SN/APA/HANDOUT/KEVIN BURTON Die Waldbrände in Kanada wüten unverändert weiter