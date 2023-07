Kanadische Feuerwehr beklagt weiteres Todesopfer

Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Kanada ist ein zweites Mitglied der Feuerwehr gestorben. Ein Feuerwehrmann sei den Verletzungen erlegen, die er am Samstag beim Einsatz gegen die Flammen im Bezirk Fort Liard erlitten habe, teilte Jessica Davey-Quantick von den Rettungskräften in den Northwest Territories am Sonntag mit. Das Unglück ereignete sich in der Nähe zur Provinz British Columbian, wo am Donnerstag eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen war.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Derzeit lodern knapp 90 Brände im Gebiet