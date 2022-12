Kanadischer Zoll beschlagnahmt 2,5 Tonnen Opium

Der kanadische Zoll hat in Vancouver die Rekordmenge von fast 2,5 Tonnen Opium beschlagnahmt. Das Rauschgift wurde im Hafen der Westküstenstadt in Containern entdeckt, wie die Zollbehörde CBSA am Samstag mitteilte. Es war in Palettenladungen versteckt. Das Opium habe im Straßenhandel einen Wert von etwa 50 Millionen kanadischen Dollar (34,5 Millionen Euro). Es handelt sich den Angaben zufolge um die größte Menge Opium, welche die CBSA jemals beschlagnahmt hat.

SN/APA/AFP/JAVED TANVEER Riesiger Opium-Fund in Kanada