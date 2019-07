Kapitän nach Schiffsunglück auf Donau wieder festgenommen

Die ungarische Polizei hat den Kapitän jenes Flusskreuzfahrtschiffs wieder festgenommen, das im Mai am Schiffsunglück auf der Donau in Budapest mit 28 Toten beteiligt gewesen war. Gegen den 64-jährigen Ukrainer werde wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt, teilte die Polizei am Montag in Budapest mit.

SN/APA (AFP)/GERGELY BESENYEI 28 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben