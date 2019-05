Nach dem Untergang eines Ausflugsdampfers auf der Donau ist der Kapitän eines Donau-Kreuzfahrtschiffs festgenommen worden. Gegen den 64-jährigen Ukrainer sei nach einer Vernehmung Haftbefehl beantragt worden, erklärte die Polizei in Budapest am Donnerstagabend. Bei dem Unglück in Budapest waren am Mittwochabend mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Für die 21 Vermissten gibt es kaum noch Hoffnung