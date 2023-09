Karl Habsburg leidet an Prostatakrebs

Kaiserenkel machte seine Krankheit selbst publik.

Karl Habsburg-Lothringen hat Krebs. In einem Interview hat er erstmals über seine Krankheit gesprochen. Die Diagnose hätte ihn sehr schwer getroffen, sagte Habsburg-Lothringen in der "Krone". In solchen einschneidenden Situationen sei der Glaube eine besondere Gnade, denn er gebe Zuversicht, sagt er. Auch seine Familie habe ihn viel Kraft gegeben. Die Krankheit habe sich nicht mehr "geheim halten, darum sei er nun an die Öffentlichkeit gegangen. Diese Woche sei er operiert worden. Die Diagnose habe er erst kurz vorher erhalten. Mit seiner Bekanntmachung wolle er auch zur "Krebs-Vorsorge" animieren. Ohne Vorsorgeuntersuchung wäre seine Krankheit wahrscheinlich zu spät entdeckt worden.