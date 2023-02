Karneval in Rio de Janeiro startet

In Rio de Janeiro hat die "größte Party der Welt" begonnen: Bürgermeister Eduardo Paes übergab den Stadtschlüssel am Freitag an Karnevalskönig Rei Momo und läutete damit die tollen Tage am Zuckerhut offiziell ein. Beim Straßenkarneval werden in den kommenden Tagen Dutzende Karnevalsgruppen - die sogenannten Blocos - durch die Straßen der Stadtteile ziehen und für Stimmung sorgen.

SN/APA/AFP/MAURO PIMENTEL Ein Schlüssel für Karnevalskönig Momo