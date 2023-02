Karneval in Rio mit Schaulaufen der Sambaschulen beendet

Mit den Umzügen der sechs besten Sambaschulen im Sambodrom ist der Karneval von Rio de Janeiro ausgeklungen. Tausende Tänzer und Musiker zogen bis in den frühen Sonntagmorgen in umgekehrter Reihenfolge - die sechstplatzierte Schule zuerst - noch einmal durch das Samba-Stadion mit Platz für mehr als 70.000 Zuschauer. Die Schulen in der Metropole am Zuckerhut glänzten in diesem Jahr vor allem mit historischen Themen und aufsehenerregenden Innovationen.

BILD: SN/APA/AFP/CARL DE SOUZA Ausklang der 'größten Party der Welt'