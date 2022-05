Katzen als Symbol für den Widerstandswillen der Ukrainer

"Be brave like Ukraine" - dieser Spruch, der den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer im Krieg gegen Russland beschreibt, wurde bereits zum geflügelten Wort in weiten Teilen der westlichen Welt, auch in Österreich. Die Menschen im angegriffenen Land selbst nutzen seit geraumer Zeit ein eher ungewöhnliches Tier, um ihrem Widerstand und ihrer Stimmung Ausdruck zu verleihen: Die Katze. In den zerstörten Stadtteilen sind sie nämlich oft die einzigen Bewohner.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Eine Katze im umkämpften ostukrainischen Lysychansk