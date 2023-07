Kaugummiautomaten lösen Glücksgefühle aus

Ihre beste Zeit haben sie zwar hinter sich. Trotzdem rufen die Automaten bei vielen positive Erinnerungen hervor. Eine Ausstellung und ein Bildband stellen sie jetzt in den Mittelpunkt.

Kaugummi mit Erdbeergeschmack oder in Wassermelonenform, zu haben für 20 Cent an kleinen und eher unscheinbaren Automaten. Wer aufmerksam durch die Straßen geht, sieht sie manchmal noch: Kaugummiautomaten an Hauswänden - beklebt, besprüht, meistens rot. Obwohl sie heute deutlich unpopulärer ...