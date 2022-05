Kaum Hoffnung auf Überlebende nach Absturz in Nepal

Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz in Nepal haben Rettungskräfte 20 Leichen geborgen. Auch die beiden übrigen Insassen der kleinen Passagiermaschine seien vermutlich tot, teilten die Behörden in dem Himalaya-Staat am Montag mit. Es gebe kaum Hoffnung, Überlebende zu finden. Der Sucheinsatz, an dem auch das nepalesische Militär beteiligt ist, finde auf fast 4.500 Metern Höhe unter anhaltend schwierigen Wetterbedingungen statt.

SN/APA/AFP/BISHAL MAGAR Absturzstelle der Maschine befindet sich im Vorgebirge des Himalaya