Kein Beweis für Coronavirus-Ansteckung durch Oberflächen

Ob Menschen sich beim Berühren von Türschnallen, Haltegriffen oder Computertastaturen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anstecken können, ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht bekannt. Gleichwohl seien Desinfektionen empfehlenswert, heißt es in einer am Samstag in Genf veröffentlichten Hygiene-Empfehlung der WHO.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Britta Ped Desinfektion ist laut WHO dennoch empfohlen