Keine Chance auf erneute Flucht für "El Chapo"

Zwei Mal ist es "El Chapo" gelungen, in Mexiko aus Gefängnissen zu entkommen. Doch noch einmal dürfte er eine solche Flucht wohl nicht mehr schaffen. Der Drogenboss wird voraussichtlich in einer extrem abgesicherten Haftanstalt in einer entlegenen Gegend der Rocky Mountains untergebracht, wenn er am Mittwoch in New York - wie allgemein erwartet - zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden sollte.

SN/AFP/JASON CONNOLLY Das "ADX Florence" im Staat Colorado gilt als Hölle auf Erden