Keine Hinweise auf islamistische Szene nach Lkw-Zwischenfall

Mit einem gestohlenen schweren Lastwagen ist ein Mann am Montagabend in der Innenstadt von Limburg im deutschen Bundesland Hessen auf mehrere Autos aufgefahren und hat neun Menschen - inklusive dem Mann selbst - verletzt. Bei dem am Montagabend Festgenommenen handelt sich um einen Syrer. Die Behörden haben keine Hinweise auf Verbindungen des Tatverdächtigen in die islamistische Szene.

SN/APA (dpa)/Thorsten Wagner Ermittlungen in alle Richtungen