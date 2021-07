Keine Vermissten mehr nach Unwettern in Nordrhein-Westfalen

Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands werden im Bundesland Nordrhein-Westfalen keine Menschen mehr vermisst. Das sagte Landesinnenminister Herbert Reul am Mittwoch in Düsseldorf. Bei dem verheerenden Hochwasser starben in der vorletzten Woche demnach in Nordrhein-Westfalen insgesamt 47 Menschen, darunter vier Feuerwehrleute. Im Katastrophengebiet seien weiterhin weit mehr als 3.000 Helfer verschiedener Organisationen im Einsatz, so Reul.

SN/APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN Weiterhin Tausende Helfer im Einsatz