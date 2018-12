Keith Richards - der Pirat am Stromruder wird 75

Der Rolling-Stones-Gitarrist zeigt, dass man nach allen Regeln der Kunst gegen alle Regeln überleben kann. Würdigung zum 75. Geburtstag eines Freibeuters, der nie so alt wird, wie er immer schon aussieht.

Keith Richards sah schon bei der Steels-Wheels-Tour vor knapp 30 Jahren so alt aus, wie er heute wird. Richards, Gründungmitglied, Gitarrist und Songschreiber der Rolling Stones, wird heute 75 Jahre alt. Aber was macht das schon? Sahen Piraten einst nicht aus wie optische Vorbilder für Rocker? Ohrringe, Lederfetzen, Kopftuch, dicke, Unheil versprechende Ringe, unrasiert. Gefährlich waren sie, und zumindest in vielen literarischen Aufbereitungen waren sie der endgültige Traum von Freiheit und Abenteuer. "Das war auch die Idee, warum ich diese Rolle gern spielen wollte", sagte einst Johnny Depp. Als Captain Jack Sparrow in "Fluch der Karibik" befährt er die Weltmeere.