Kenianerin kämpft für Frauen

Als Kind floh Nice Leng'ete vor ihrer Beschneidung. Heute rettet sie Tausende Mädchen vor der gefährlichen Genitalverstümmelung. Mit Hilfe eines besonderen Programms.

Das "Time Magazine" wählte sie unter die 100 einflussreichsten Menschen 2018. Im Oktober erhielt sie den Prinzessin-von-Asturien-Preis, weltweit berichten Medien über sie - auch die SN haben die Menschenrechtsaktivistin Nice Leng'ete im Jahr 2011 in Kenia getroffen. Der Weg zu diesen Erfolgen war lang und beschwerlich. Als Kind flüchtete die heute 28-Jährige vor ihrer Beschneidung. Im Jahr 2008 wurde sie von den Anführern in ihrem Dorf auserkoren, an einem Trainingsprogramm von AMREF (African Medical and Research Foundation) teilzunehmen.