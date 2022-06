Kevin Spacey bleibt nach erstem Prozesstermin auf freiem Fuß

Nach einem ersten Prozesstermin in London wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe bleibt Kevin Spacey weiter auf freiem Fuß. Das entschied ein Richter am Donnerstag zum Auftakt des Strafprozesses gegen den 62-Jährigen Hollywood-Star in London. Fluchtgefahr bestehe nicht. Auch seinen Reisepass musste er nicht abgeben.

SN/APA/AFP/CARLOS JASSO Schauspieler muss sich sexueller Übergriffe verantworten