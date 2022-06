Kevin Spacey zu Gerichtsverhandlung in London eingetroffen

Im Prozess um Vorwürfe sexueller Übergriffe ist der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey am Donnerstag vor Gericht in London eingetroffen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich der zweifache Oscar-Preisträger durch eine Menschenmenge den Weg ins Gerichtsgebäude des Westminster Magistrates Court bahnte. Auf Fragen von Reportern antwortete er nicht. Der 62-Jährige muss sich dort wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe in vier Fällen gegen drei verschiedene Männer verantworten.

SN/APA/AFP/CARLOS JASSO Schauspieler muss sich sexueller Übergriffe verantworten