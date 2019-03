Kilometerlanger Ölteppich vor französischer Atlantikküste

Nach dem Untergang des Containerschiffs "Grande America" vor der französischen Atlantikküste hat sich ein kilometerlanger Ölteppich gebildet. Ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Meeresverschmutzung werde am Donnerstag in der Früh erwartet, teilte die zuständige Meerespräfektur am Mittwochabend in Brest mit. Auch die Europäische Agentur für die See-Sicherheit wurde eingeschaltet.

SN/APA (AFP/MARINE NATIONALE)/LOIC Das Containerschiff war in Brand geraten