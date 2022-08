Kim Kardashian und Pete Davidson getrennt

Reality-TV-Star Kim Kardashian und der Komiker Pete Davidson haben sich US-Medienberichten zufolge getrennt. Das Paar habe die Beziehung in dieser Woche beendet, weil ihre vollen Terminkalender es "sehr schwer machten, eine Beziehung aufrechtzuerhalten", berichtete unter anderem das Unterhaltungsmedium "E! News" am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf den beiden nahestehende Quellen. Davidson hat demnach einen Teil des Sommers bei Dreharbeiten in Australien verbracht.

SN/APA/AFP/ANGELA WEISS Kardashian und Davidson haben sich voneinander getrennt