Kind brachte Granate in schwedische Vorschule mit

Mit einer gefundenen Granate hat ein Kind in einer schwedischen Vorschule Angst und Schrecken verbreitet. Die von einem Lehrer alarmierte Polizei sperrte die Umgebung in Kristianstad ab, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Sprengstoffexperten machten die Granate unschädlich.

"Wir wissen nicht, welche Schäden es gegeben hätte", wenn sie explodiert wäre, sagte ein Polizeisprecher. Das Kind hatte die Granate im Sommer auf einem militärischen Übungsgelände in der Nähe gefunden. Es wollte sie am Dienstag in der Schule seinen Freunden zeigen. Quelle: Apa/Ag.