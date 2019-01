Kind in Schacht: Helfer stellten ersten Tunnel fertig

Bei der Suche nach dem in ein Bohrloch gestürzten kleinen Julen in Spanien haben Helfer einen ersten Bergungsschacht fertiggestellt. Der Schacht konnte bis zum späten Montagabend bis zu einer Tiefe von 60 Meter in den Boden getrieben werden, wie die Zeitung "Diario Sud" meldete. In dieser Tiefe wird der Zweijährige vermutet.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen