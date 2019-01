Kind in Schacht: Vertikaler Tunnel für Bergung ist fertig

Bei der Suche nach dem in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen in Spanien ist die Bohrung eines senkrechten Parallel-Tunnels abgeschlossen. Wie die Zeitung "El Pais" und andere spanische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Ort Totalan berichteten, wurde der vertikale Tunnel von 60 Metern Tiefe am späten Montagabend fertiggestellt.

