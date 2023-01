Kind in Vietnam in Betonrohr gestürzt

Horror-Unfall in Vietnam: Ein Zehnjähriger ist in ein 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt und steckt seit zwei Tagen darin fest. Das Unglück ereignete sich vietnamesischen Medienberichten zufolge bereits am Samstag auf einer Baustelle in der südlichen Provinz Dong Thap. Bis zum Montagvormittag (Ortszeit) sei es trotz aufwendiger Rettungsarbeiten nicht gelungen, das Kind aus seinem engen Gefängnis zu bergen, berichtete die Nachrichtenseite Vietnamnet.

SN/APA/AFP/STR Retter versuchen den Boden rund um das Rohr zu lockern