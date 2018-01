Kinder in Deutschland womöglich zu Fenstersprung gedrängt

Ein 39-Jähriger soll in der Silvesternacht in Spenge (Nordrhein-Westfalen) in Deutschland seine beiden sechs und neun Jahre alten Söhne zum Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock gedrängt haben. Gegen den festgenommenen Vater werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.

SN/APA (dpa/Nord-West-Media TV)/--- Eine Mordkommission soll die näheren Hintergründe klären