Kindesmissbrauch auf deutschem Campingplatz: Beweise weg

Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz bei Detmold ist seit mehreren Wochen Beweismaterial verschwunden. Ein Koffer und eine Hülle mit 155 Datenträgern würden seit dem 20. Dezember in der Kreispolizeibehörde Lippe vermisst, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag in Düsseldorf mit. Vier Sonderermittler seien eingesetzt, um das Verschwinden aufzuklären.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul ortet Polizeiversagen