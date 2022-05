Kindesmissbrauch: EU nimmt Tatort Internet ins Visier

85 Millionen Szenen von sexuellem Kindesmissbrauch wurden im Vorjahr weltweit entdeckt. Die meisten stammen von Webseiten aus Europa. Die Tech-Giganten sollen zur Abwehr verpflichtet werden.

Sexueller Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen, das millionenfach auf der Welt stattfindet. Viele Opfer sind für das Leben traumatisiert. Und müssen oft noch lange damit leben, dass Bilder und Videos der Taten weiterhin im Internet kursieren und unter Pädophilen gehandelt werden.

Diese Bilder bieten aber auch in vielen Fällen die einzige Chance, die Täter auszuforschen. "Wir sind ihnen auf der Spur", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Mittwoch in Brüssel.

Die schwedische Sozialdemokratin hat den Kampf gegen sexuellen ...