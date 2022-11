Kleine Brauerei legt sich im Spezi-Streit mit Heineken an

Der Augsburger Familienbetrieb Riegele will von Paulaner in München eine Lizenzgebühr für Spezi, eine Mischung aus Cola und Orangenlimonade. Obwohl die Markenrechte der kleinen schwäbischen Brauerei gehören, entschied ein Gericht in München zugunsten der wesentlich größeren Paulaner-Brauerei. Das Unternehmen, an dem der niederländische Heineken-Konzern beteiligt ist, klagte die Augsburger gleich auf zehn Millionen Euro. Jetzt kündigt Riegele Berufung an.

SN/www.imago-images.de Streitfall Spezi in Bayern: Links das Original aus Augsburg, rechts die Variante von Paulaner aus München.