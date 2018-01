Kleiner Vogel im Cockpit zwang US-Flugzeug zur Rückkehr

Ein gefiederter blinder Passagier hat den Flugplan einer Maschine der Delta Airlines durcheinander gewirbelt.

Laut Medienberichten vom Sonntag schaffte es der kleine Vogel - mutmaßlich ein Spatz - am Samstag auf dem Rollfeld ins Cockpit des Flugzeuges, das von Detroit in Michigan nach Atlanta in Georgia fliegen sollte.

Eine Suche nach dem ticketlosen Fluggast blieb erfolglos und nach einer Startverzögerung ging die Reise schließlich los - in der Annahme, dass sich der Vogel wieder ins Freie abgesetzt habe.

Aber kurz nach dem Abheben flatterte es dann wieder im Cockpit, und der Pilot entschloss sich zur Rückkehr nach Detroit. Dort gelang es dann schließlich, den Vogel zu fangen und in ein Handtuch zu hüllen. Danach sei er wieder freigelassen worden, berichtete unter anderem die "Washington Post" - und schloss mit den Worten: "Ob er es jemals nach Georgia schafft, werden wir niemals erfahren."

(Apa/Dpa)