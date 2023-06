Kleinkind starb in überhitztem Auto in Slowenien

In Slowenien ist am Dienstag ein Kleinkind gestorben, das bei Hitze in einem geparkten Auto eingeschlossen war. Der Bub starb an Ort und Stelle, berichteten slowenische Medien. Die Polizei bestätigte den Vorfall, gab aber keine Details zu den Umständen bekannt. Es soll der erste derartige Fall im Nachbarland sein.

Der tragische Vorfall passierte in der Gemeinde Prebold. Medien zufolge entdeckte ein Passant gegen 13.00 Uhr das Kind im Auto, holte es heraus und alarmierte die Rettung. Der Bub soll noch keine zwei Jahre alt sein und vor dem Haus seiner Familie im Auto zurückgelassen worden sein, berichtete die Tageszeitung "Večer" online. Die Temperaturen lagen am Dienstag am frühen Nachmittag bei rund 30 Grad.