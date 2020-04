Kleinste Frau der Welt kämpft in Indien gegen Pandemie

Die kleinste Frau der Welt hat sich in Indien in den Kampf gegen das neuartige Coronavirus eingereiht. Die gerade einmal 62,8 Zentimeter große Jyoti Amge erschien am Montag an verschiedenen Orten der Stadt Nagpur und dankte unter anderem Polizisten für ihre Arbeit. Zugleich rief sie die Menschen auf, sich regelmäßig die Hände zu waschen und Schutzmasken zu tragen.

SN/APA (AFP)/STR Jyoti Amge dankte unter anderem den Polizisten des Landes