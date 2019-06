Klima-Proteste in Deutschland: 800 blockieren Bahnstrecke

Die deutschen Klima-Proteste im rheinischen Braunkohlerevier halten die Polizeikräfte weiter in Atem. Die Einsatzkräfte hatten nach der Stürmung der Tagebau-Gebiete in Garzweiler und Jackerath durch Demonstranten, viele vom Bündnis "Ende Gelände", am Samstagnachmittag in der Folge am Abend bis in den Sonntag hinein alle Hände voll zu tun.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Die Proteste halten an