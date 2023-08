Klimaaktivisten färbten Brunnen vor Schloss Herrenchiemsee schwarz ein

Gegen die fünf Aktivistinnen und Aktivisten wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt und sie müssen laut Polizei die Reinigungskosten übernehmen. Ersten Schätzungen zufolge liegen diese im fünfstelligen Eurobereich.

Bereits am 23. August kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung von fünf Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation vor dem Schloss Herrenchiemsee. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Donnerstag (31. August) mitteilte, wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Bei der Aktion wurde ein Stoff in den Latona-Brunnen gegeben, welcher das Wasser schwarz einfärbte. Im Brunnen demonstrierten die Aktivistinnen und Aktivisten mit einem Transparent. Nach kurzer Zeit beendeten sie die Versammlung. Festklebeversuche wurden zu keinem Zeitpunkt unternommen. Die drei Frauen im Alter von 21, 27 und 33 Jahren und zwei Männer im Alter von 25 und 28 Jahren waren nach Angaben der Polizei durchwegs kooperativ und verließen nach Ende der Aktion die Herreninsel in polizeilicher Begleitung.

Wie erste Ermittlungen nun zeigen, müssen sich die Aktivistinnen und Aktivisten jedoch wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Der Brunnen bedarf aufgrund der schwarzen Farbrückstände einer aufwendigen Reinigung, deren Kosten nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen dürften. Zudem wurde das gefärbte Wasser des Brunnens demnach vorsorglich in eine Kläranlage und nicht, wie normalerweise üblich, in den Chiemsee geleitet. Um welchen Stoff es sich genau handelte, konnte nicht vollumfänglich ermittelt werden. Die Reinigungskosten werden die Verantwortlichen zu tragen haben, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Donnerstag. Wie "Focus online" dazu berichtete, habe das Bayerische Landesamt für Umwelt zwar bestätigt, dass die Wasserprobe ungiftig sei, dennoch müsse das eingefärbte Wasser von einer Spezialfirma abgelassen werden.

Auf der Plattform X hieß es dazu seitens der Letzten Generation unter anderem: "Wir haben den Brunnen vor dem Schloss auf Herrenchiemsee schwarz wie Erdöl gefärbt & das Grundgesetz darin versenkt."

