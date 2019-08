Klimaaktivistin Greta Thunberg startete Atlantiküberquerung

Die große Reise über den Atlantik hat begonnen. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist am Mittwochnachmittag von Großbritannien aus in Richtung New York in See gestochen. Gemeinsam mit den beiden Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi legte die 16-Jährige mit der emissionsfreien Hochseejacht "Malizia II" im englischen Plymouth ab.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Die Reise über den Atlantik wird zwei Wochen dauern