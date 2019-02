Klimaaktivistin Thunberg führte "Schulstreik" in Paris an

Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat erstmals an einem "Schulstreik für das Klima" in Paris teilgenommen. Die 16-Jährige zog am Freitag mit rund tausend Mitstreitern vom Opernplatz durch das Zentrum der französischen Hauptstadt. Auch die Schauspielerin Juliette Binoche und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo beteiligten sich an der Kundgebung.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Die erst 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg in Paris