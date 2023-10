Klimakrise soll als Gesundheitsnotstand anerkannt werden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Klima- und Naturkrise nach Auffassung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus aller Welt zum Gesundheitsnotstand erklären. Mehr als 200 wissenschaftliche Fachjournale veröffentlichten gleichzeitig einen Aufruf, dies noch vor der nächsten Weltgesundheitsversammlung im Frühjahr 2024 zu tun. Dazu gehören renommierte Magazine wie "The Lancet" und "The British Medical Journal" ("BMJ").

BILD: SN/APA/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE Gleichzeitiger Aufruf von 200 wissenschaftlichen Fachjournalen