Klimaschützer blockieren Einkaufsstraßen in London

Die Klimabewegung Extinction Rebellion hat aus Protest gegen Investitionen in fossile Energieträger zentrale Straßen in London lahmgelegt. Hunderte Klima- und Umweltschützer versammelten sich am Samstag im Hyde Park, um ins Stadtzentrum zu marschieren und den Verkehr auf der Kreuzung zwischen den Einkaufsstraßen Regent und Oxford Street vorübergehend mit einem Sitzstreik zu blockieren.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Demonstration gegen Investitionen in fossile Energieträger