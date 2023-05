Klimaskeptiker schießen sich auf Meteorologen ein

In alten Zeiten glaubten die Menschen, dass mächtige Götter das Wetter machen. Die Anhänger der Verschwörungsmythen von heute haben andere Verantwortliche ausgemacht: Meteorologen und eine angebliche Verschwörung, die mithilfe der Angst vor der Erderwärmung die Menschheit unterjochen will. Auf Twitter und in anderen Online-Netzwerken wurde etwa Spaniens Wetterbehörde beschuldigt, eine Dürre herbeigeführt zu haben.

BILD: SN/APA/DPA/FRANK RUMPENHORST Verschwörungstheoretiker misstrauen Meterologen