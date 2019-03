Klopapier reichte zwölf Jahre lang

Eine Gemeinde in Bayern witterte das große Geschäft: Klopapier für zwölf Jahre im Voraus macht 1000 Euro Ersparnis. Nun ist das letzte Blatt der gigantischen Lieferung aus dem Jahr 2006 abgerissen. Erst als damals ein Sattelschlepper mit Tausenden Rollen in Fuchstal auftauchte, wurde der Gemeinde klar, dass etwas schiefgelaufen war. Ein argloser Mitarbeiter habe bei der Bestellung schlicht deren Größe ignoriert, sagte Bgm. Erwin Karg. Wäre ein zweiter Lkw nicht noch abbestellt worden, hätte der Vorrat gar 24 Jahre gereicht. Ein Team verteilte dann tagelang Klopapier im Wert von 6000 Euro in öffentlichen Einrichtungen.

Quelle: SN, Dpa