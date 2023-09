Knapp 2.900 Todesopfer nach Erdbeben in Marokko

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist auf 2.862 gestiegen. Wie das Innenministerium Montagabend mitteilte, wurden außerdem bisher 2.562 Verletzte gezählt. Der marokkanische Justizminister Abdel Latif Wehbe sagte dem Sender Al-Arabiya, dass Rettungskräfte noch immer Schwierigkeiten hätten, entlegene Dörfer in den Bergen zu erreichen. Die Behörden hätten mittlerweile Feldlazarette nahe dem Epizentrum eingerichtet, um dort Verletzte zu versorgen.

Die endgültige Zahl der Todesopfer war weiterhin unklar, auch den Umfang der Schäden könne man noch nicht beziffern, erklärte Wehbe. Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8.

König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen.

(S E R V I C E - Spendenkonten - CARE Österreich: AT77 6000 0000 0123 6000 - Hilfswerk International: AT71 6000 0000 9000 1002 - Österreichisches Rotes Kreuz: AT57 2011 1400 1440 0144 - Ärzte ohne Grenzen: AT43 2011 1289 2684 7600 - Jugend Eine Welt: AT66 3600 0000 0002 4000 )