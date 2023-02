Knapp 44.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind immer mehr Tote zu beklagen. Der türkische Katastrophenschutz Afad hat die Zahl der offiziellen Todesfälle nun auf 38.044 erhöht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO beträgt die Opferzahl in Syrien mindestens 5.900. Insgesamt sind somit bisher knapp 44.000 Menschen in Zusammenhang mit den Erdbeben gestorben. Zwei Männer überlebten wie durch ein Wunder 261 Stunden.

SN/APA/AFP/YASIN AKGUL Zwei Männer nach 261 Stunden aus Trümmern gerettet