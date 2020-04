Knapp 800 Covid-19-Tote in New York innerhalb eines Tages

Die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Bundesstaat New York steigt immer stärker an. Wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte, starben innerhalb eines Tages 799 Menschen an den Folgen einer Infektion - die höchste bisher gemeldete Zahl. Am Vortag waren 779 Menschen ums Leben gekommen, am Tag davor 731. New York verzeichnete damit bisher 7.067 Coronavirus-Tote.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS New York ist der US-Brennpunkt der Pandemie