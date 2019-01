Knapp zweieinhalb Meter fehlen noch bis zu Kind im Schacht

Bei der Suche nach dem kleinen Julen, der vermutlich in einen tiefen Brunnenschacht in Südspanien gefallen ist, läuft der Countdown. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Freitag in der Früh noch knappe zweieinhalb Meter von der Stelle entfernt, an der der seit zwölf Tagen verschollene Zweijährige vermutet wird.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO Der Zweijährige ist seit zwölf Tagen verschollen