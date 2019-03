Köln: Wachmann nach Geldtransporter-Überfall in Lebensgefahr

Drei Maskierte haben am Flughafen Köln/Bonn einen Geldtransporter überfallen und einen Wachmann durch mindestens einen Schuss lebensgefährlich verletzt. Sie flüchteten nach der Tat am Mittwoch in einem schwarzen Auto, das sie im Kölner Stadtteil Porz in Brand setzten und zurückließen, teilte die Polizei mit.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Die Täter dürften ihren Fluchtwagen in Brand gesteckt haben