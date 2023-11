König Charles feiert 75. Geburtstag

Mit öffentlichen Glückwunschbekundungen und Kanonensalut haben die Briten am Dienstag den 75. Geburtstag von König Charles III. begangen. Im Londoner Green Park wurden zu Ehren des Königs mittags 41 Kanonenschüsse abgefeuert. Weiteren Kanonensalut gab es am Nachmittag am Tower.

BILD: SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Geburtstagsgrüße für den König