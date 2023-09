König Charles lädt Premier Sunak nach Schottland ein

Auf Einladung von König Charles III. wollen der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Familie das Wochenende auf Schloss Balmoral in Schottland verbringen. Der Besuch auf dem royalen Anwesen in den Highlands reiht sich in eine Tradition ein, die Charles' Mutter Queen Elizabeth II. begründet hatte.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/AARON CHOWN Im Vorjahr trafen sich Charles und Sunak im Buckingham Palace (Archiv)