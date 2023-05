König Charles wird gekrönt: Ist die Monarchie noch zeitgemäß?

Anlässlich der Krönung von König Charles III. drängt sich die Frage auf: Ist all der Pomp noch zeitgemäß?

Als König Charles III. im Rahmen seines ersten Staatsbesuches im neuen Amt am Brandenburger Tor in Berlin ankam, zog eine kleine Geste viel Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann verlor seine Haube und der Monarch reagierte ohne zu zögern, hob sie auf und gab sie ihm zurück. "Das war ganz toll", schwärmte der Schaulustige. Wie er empfanden es viele Deutsche es als große Ehre, dass König Charles III. zuerst nach Berlin reiste, weil er wegen der chaotischen Verhältnisse in Frankreich anders ...