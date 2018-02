König schenkt seinem Volk ein Gefängnis

Céphas Bansah, afrikanischer König mit Wohnsitz in Deutschland, hat seinem Volk im Osten Ghanas ein ungewöhnliches Geschenk gemacht: ein Frauengefängnis. Das Gebäude mit drei Zellen wurde nun in der Stadt Hohoe eröffnet. Was auf den ersten Blick nach einem eher unpassenden Geschenk aussieht, ergibt durchaus Sinn. Denn bisher hat es in Hohoe nur eine Gewahrsamszelle gegeben. "Die Frauen hatten unter sexuellen Übergriffen zu leiden", sagte der 69-Jährige. "Ein unhaltbarer Zustand. Eigene Zellen für Frauen mussten her."

(SN, Dpa)