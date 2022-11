Königin Margarethe: Dritter Anlauf für Feier zum 50. Thronjubiläum

Coronapandemie und der Tod von Queen Elizabeth: Nun will die dänische Königin Margrethe am Samstag einen zwei Mal verschobenen Empfang im Kopenhagener Rathaus nachholen.

Coronapandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise - die Zeiten ändern sich rasant. Doch für die Menschen in Dänemark gibt es eine Konstante: ihre 82-jährige Monarchin Margrethe II. Sie ist seit dem 14. Jänner 1972 auf dem Thron und nach der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. die am zweitlängsten amtierende Monarchin Europas.

Allerdings musste die Königin die dazugehörigen Feiern bereits zwei Mal verschieben: Aufgrund der Coronapandemie waren diese um den 14. Jänner geplanten Veranstaltungen auf den Spätsommer verschoben worden. Im September stampfte die Monarchin das Programm dann wegen des Todes von Queen Elizabeth II. erneut zusammen. Unter anderem sagte sie eine Wachparade vor Schloss Amalienborg sowie eine Kutschfahrt durch Kopenhagen ab. Sie besuchte lediglich eine Galaveranstaltung im Königlichen Theater. Für die verstorbene Queen Elizabeth II. wurde auf Margrethes Wunsch eine Schweigeminute abgehalten. Einen Tag später besuchte sie einen Gottesdienst mit rund 800 geladenen Gästen. Nun soll am Samstag in Kopenhagen der Empfang im Rathaus stattfinden.

31 Jahre war Margrethe alt, als sie am 14. Jänner 1972, noch in Trauer um ihren Vater König Frederik IX., den Thron der ältesten Monarchie Europas bestieg. Sie war bereits mit dem französischen Grafen Henri de Laborde de Monpezat verheiratet und hatte zwei Söhne mit ihm - den damals vierjährigen Frederik und den dreijährigen Joachim. 2018 starb ihr Mann mit 83 Jahren.

Die Königin ist für ihren extravaganten Kleidungsstil, ihre Liebe zu Kunst und Dackeln bekannt - und sie ist bei ihrem Volk sehr beliebt. "Eines der ungewöhnlichen Dinge an ihr ist, dass sie nie in irgendwelche Skandale verwickelt war", sagt der Kopenhagener Historiker Lars Hovbakke Sørensen. Und eines ihrer wenigen Laster ist das Rauchen, selbst das tut ihrer Beliebtheit keinen Abbruch - zumal sie es inzwischen nicht mehr öffentlich tut.

"Margrethe II. ist beliebt, weil sie eine moderne Monarchin ist", sagt Expertin Gitte Redder, die mehrere Bücher über das dänische Königshaus geschrieben hat. "Sie ist Künstlerin, sie ist eine Intellektuelle, sie liest viel. Sie studiert andere Kulturen. Und sie hat großen Respekt gegenüber den Menschen." Auch junge Leute spürten, dass die Königin ihr "kleines Land" liebe und immer wieder versuche, ihm weltweit Gehör zu verschaffen.

Die Monarchin ist bekannt für ihren Optimismus und ihr soziales Engagement. Ihre Ansprachen an ihr Volk sind direkter und weniger förmlich als die Reden anderer europäischer Monarchen. Auch wenn sie nur eine repräsentative Funktion hat und sich selten in die Politik einmischt, tritt Margrethe II. gelegentlich als Mahnerin auf. So tadelte sie im Jahr 1984 die Dänen für "dumme Bemerkungen" und "Kälte" gegenüber Einwanderern.

Außer ihren Pflichten als Königin hat die achtfache Großmutter noch viele andere Betätigungsfelder: Als sprachbegabte Intellektuelle war sie an mehreren Übersetzungen beteiligt, entwarf Kostüme und Bühnenbilder für Theaterstücke, ihre teils abstrakten Gemälde werden in dänischen und ausländischen Museen und Galerien ausgestellt. Margrethe II. hat die dänische Monarchie an die Gegenwart angepasst, die seit Gründung durch Harald Blauzahn auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückblickt. Ans Abdanken denkt sie nicht: "Ich bleibe auf dem Thron, bis ich umfalle", betont sie gerne. Wer gesehen hat, wie die 82-Jährige im Mai im Kopenhagener Freizeitpark Tivoli mit tadellos sitzendem Hut Achterbahn fuhr, glaubt ihr das aufs Wort.